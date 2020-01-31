Анатолий Мещеряков: «Считаю, смена обстановки может пойти на пользу Федору»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о переходе нападающего Федора Смолова в «Сельту». Он будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года.

— В декабре-январе, когда появлялась информация о возможном уходе Федора Смолова, вы отвечали, что он нужен «Локомотиву». Что поменялось сейчас?

— Ничего. Просто это такая история, когда сели, взвесили все «за» и «против» и приняли согласованное решение. Считаю, смена обстановки может пойти на пользу Федору. И не только ему, а и сборной России перед чемпионатом Европы. Вот и все.

— Вы полагаете, что из «Сельты» Федору будет проще попасть в национальную команду, чем из «Локомотива»?

— Нет. Я уверен, что и из «Локомотива» он попал бы в сборную. Но просто человеку, наверное, нужно чуть-чуть сменить обстановку.

— Быстро приняли предложение «Сельты»?

— Не комментирую переговоры. (Виталий Айрапетов)