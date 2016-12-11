Анатолий Мещеряков: "Миранчук в "Рубин"? Кому-то выгодно мутить эту тему…"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что Алексей Миранчук может перейти в "Рубин", а в обратном направлении проследует защитник казанцев Соломон Кверквелия.
– Правда, что "Рубин" предложил вам обменять Миранчука на Кверквелия?
– Нет. Никаких предложений по Миранчуку в клуб не поступало. Никто эту тему не обсуждает.
– В то же время и по новому контракту с Миранчуком "Локо" не договорился.
– Ребят, у него контракт с "Локомотивом" до ноября. Вы о чем? Продолжаются переговоры. А если кто-то пытается сейчас мутить эту тему, значит кому-то это выгодно…
– Значит, "Рубин" или другой клуб к вам не обращался по поводу полузащитника сборной России?
– Серьезных обращений не было.
– Какова вероятность, что Миранчук останется в "Локо"?
– Я эту тему не обсуждаю. У него еще год контракта. Год, понимаете? Кто-то пытается вбрасывать какие-то вещи. Наверное, это кому-то надо. Явно не клубу.
– Переход Самедова в "Спартак" застопорился?
– Спросите у "Спартака" и у Самедова. Я не знаю. У игрока есть действующий контракт, в котором прописано определенное условие.
– Он может выкупить свой контракт.
– Пусть выкупает, если клуб на это согласится.
– Неужели допускаете, что Самедов доиграет этот сезон в "Локомотиве"?
– Если будет тренироваться и показывать на поле достойную игру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Жорик из Тюмени
Platinum1991 Похоже на то. Если бы Алексей хорошо провёл прошедшую часть сезона, не пришлось бы устраивать такую пиар-акцию. А у него с результативностью совсем туго - в кубке и чемпионате 1 гол, 0 передач.
14:11
Platinum1991
Люди связанные с Миранчуком запускают эту информацию, чтобы набить цену Миранчуку!
12:39