Анатолий Мещеряков: "Миранчук в "Рубин"? Кому-то выгодно мутить эту тему…"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что Алексей Миранчук может перейти в "Рубин", а в обратном направлении проследует защитник казанцев Соломон Кверквелия.

– Правда, что "Рубин" предложил вам обменять Миранчука на Кверквелия?

– Нет. Никаких предложений по Миранчуку в клуб не поступало. Никто эту тему не обсуждает.

– В то же время и по новому контракту с Миранчуком "Локо" не договорился.

– Ребят, у него контракт с "Локомотивом" до ноября. Вы о чем? Продолжаются переговоры. А если кто-то пытается сейчас мутить эту тему, значит кому-то это выгодно…

– Значит, "Рубин" или другой клуб к вам не обращался по поводу полузащитника сборной России?

– Серьезных обращений не было.

– Какова вероятность, что Миранчук останется в "Локо"?

– Я эту тему не обсуждаю. У него еще год контракта. Год, понимаете? Кто-то пытается вбрасывать какие-то вещи. Наверное, это кому-то надо. Явно не клубу.

– Переход Самедова в "Спартак" застопорился?

– Спросите у "Спартака" и у Самедова. Я не знаю. У игрока есть действующий контракт, в котором прописано определенное условие.

– Он может выкупить свой контракт.

– Пусть выкупает, если клуб на это согласится.

– Неужели допускаете, что Самедов доиграет этот сезон в "Локомотиве"?

– Если будет тренироваться и показывать на поле достойную игру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)