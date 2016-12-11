18:24 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Миранчук в "Рубин"? Кому-то выгодно мутить эту тему…"

Александр САМЕДОВ (слева) и Алексей МИРАНЧУК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Александр САМЕДОВ (слева) и Алексей МИРАНЧУК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что Алексей Миранчук может перейти в "Рубин", а в обратном направлении проследует защитник казанцев Соломон Кверквелия.

 
Александр САМЕДОВ (слева) и Алексей МИРАНЧУК.Трансферы "Локо": Миранчук все ближе к "Рубину"

– Правда, что "Рубин" предложил вам обменять Миранчука на Кверквелия?

– Нет. Никаких предложений по Миранчуку в клуб не поступало. Никто эту тему не обсуждает.

– В то же время и по новому контракту с Миранчуком "Локо" не договорился.

– Ребят, у него контракт с "Локомотивом" до ноября. Вы о чем? Продолжаются переговоры. А если кто-то пытается сейчас мутить эту тему, значит кому-то это выгодно…

– Значит, "Рубин" или другой клуб к вам не обращался по поводу полузащитника сборной России?

– Серьезных обращений не было.

– Какова вероятность, что Миранчук останется в "Локо"?

– Я эту тему не обсуждаю. У него еще год контракта. Год, понимаете? Кто-то пытается вбрасывать какие-то вещи. Наверное, это кому-то надо. Явно не клубу.

 
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– Переход Самедова в "Спартак" застопорился?

– Спросите у "Спартака" и у Самедова. Я не знаю. У игрока есть действующий контракт, в котором прописано определенное условие.

– Он может выкупить свой контракт.

– Пусть выкупает, если клуб на это согласится.

– Неужели допускаете, что Самедов доиграет этот сезон в "Локомотиве"?

– Если будет тренироваться и показывать на поле достойную игру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Жорик из Тюмени

Platinum1991 Похоже на то. Если бы Алексей хорошо провёл прошедшую часть сезона, не пришлось бы устраивать такую пиар-акцию. А у него с результативностью совсем туго - в кубке и чемпионате 1 гол, 0 передач.

14:11

Platinum1991

Люди связанные с Миранчуком запускают эту информацию, чтобы набить цену Миранчуку!

12:39

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