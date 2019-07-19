Анатолий Мещеряков: "Две недели назад все думали, что Гильерме уйдет? Пусть думают дальше"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" информацию о продлении контракта с 33-летним голкипером Гильерме на три года.

- Что поменялось за две недели? Тогда все думали, что он уйдет из клуба.

- Все думали.... Пусть думают дальше. Игрок, несмотря на различные предложения, принял для себя решение остаться в "Локомотиве". Финансовая сторона? Не комментирую.

- Почему решили увеличить срок контракта?

- Переговорный процесс не комментирую. Я всегда доволен, когда игроки, которые выросли в клубе и долгое время играют, остаются здесь.

- Это решение связано с негативной реакцией болельщиков?

- Игрок всегда сам принимает решения, исходя из различных историй. Иногда эти решения непростые.

- Теперь не осталось вариантов, что Гильерме уйдет зимой?

- Контракт подписан.

Гильерме защищает цвета "Локо" с середины 2007 года. Его предыдущее соглашение с железнодорожниками действовало до конца 2019 года. Ранее интерес к основному голкиперу сборной России проявлял "Спартак". (Арман Мкртчян)