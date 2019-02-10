"Амкар" стал первым чемпионом Небесной лиги

"Амкар" в своем официальном Инстаграме сообщил, что стал первым победителем Футбольной Небесной лиги. Чемпиона определяли путем голосования в социальной сети "Вконтакте". Пермякам противостояло кировское "Динамо".

В голосовании приняло участие 37 666 человек. "Амкар" победил с результатом в 53,4% голосов. Счет виртуального матча составил 8:7.

Футбольная Небесная лига является виртуальным первенством, в котором участвуют клубы, которые прекратили существование. "Амкар" был расформирован 18 июня 2018 года.

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