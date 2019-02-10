"Амкар" стал первым чемпионом Небесной лиги

"Амкар" в своем официальном Инстаграме сообщил, что стал первым победителем Футбольной Небесной лиги. Чемпиона определяли путем голосования в социальной сети "Вконтакте". Пермякам противостояло кировское "Динамо".
В голосовании приняло участие 37 666 человек. "Амкар" победил с результатом в 53,4% голосов. Счет виртуального матча составил 8:7.
"Амкар" стал первым победителем Футбольной Небесной Лиги ⠀ Сегодня в социальной сети "ВКонтакте" завершилось финальное голосование за звание чемпиона Футбольной Небесной Лиги. Пермякам противостояло кировское "Динамо". В голосовании приняли участие 37 666 человек. "Амкар" победил с результатом в 53,4% голосов. Счет виртуального матча 8:7. ⠀ Футбольная Небесная Лига - виртуальное первенство, в котором участвуют клубы, которые прекратили существование. ⠀ Подробнее узнать о турнире можно по ссылке. ⠀ https://vk.com/footballheavenleague
Футбольная Небесная лига является виртуальным первенством, в котором участвуют клубы, которые прекратили существование. "Амкар" был расформирован 18 июня 2018 года.