Алиев признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре-декабре по версии болельщиков

Полузащитник «Уфы» Азер Алиев стал лучшим игроком клуба в ноябре-декабре, сообщается на официальном сайте уфимцев.

25-летний хавбек за этот период провел 4 матча. Во встрече с «Крыльями Советов» (1:0) Алиев отметился голевой передачей, а в игре с «Ахматом» (1:0) на его счету единственный гол.

Второе место в опросе занял вратарь Александр Беленов, замкнул тройку нападающий Ловро Бизяк.