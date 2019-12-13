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Алиев признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре-декабре по версии болельщиков

10:30
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Полузащитник «Уфы» Азер Алиев стал лучшим игроком клуба в ноябре-декабре, сообщается на официальном сайте уфимцев.

25-летний хавбек за этот период провел 4 матча. Во встрече с «Крыльями Советов» (1:0) Алиев отметился голевой передачей, а в игре с «Ахматом» (1:0) на его счету единственный гол.

Второе место в опросе занял вратарь Александр Беленов, замкнул тройку нападающий Ловро Бизяк.

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/azer-aliev-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-noyabre-dekabre-po-versii-bolelshchikov

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