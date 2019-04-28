Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев потерпел шестое поражение от наставника "Локомотива" Юрия Семина в тренерской карьере.
Семин – один из пяти тренеров, которым 46-летний специалист уступал при каждой встрече. Четыре раза его обыграл Леонид Слуцкий, по два – Дмитрий Парфенов, Александр Тарханов и Сергей Томаров.
Тренеры, которым Дмитрий Аленичев проигрывал все матчи (минимум две встречи)
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Юрий Семин
|
Мордовия, Анжи, Локомотив
|
6
|
3-13
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
4
|
3-9
|
Сергей Томаров
|
Уфа
|
2
|
2-5
|
Александр Тарханов
|
Урал
|
2
|
1-3
|
Дмитрий Парфенов
|
Урал
|
2
|
3-5
Любопытно, что Аленичев с тремя разными командами уступал трем командам Семина. С "Арсеналом" он проигрывал "Мордовии", со "Спартаком" – "Анжи", а с "Енисеем" – "Локомотиву". В воскресенье Аленичев впервые держал ничейный счет так долго (до 88-й минуты). Победный гол защитника "Анжи" Александра Жирова в ворота "Спартака" состоялся на 85-й минуте.
Тренерское противостояние Дмитрия Аленичева и Юрия Семина
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Команда Аленичева
|
Команда Семина
|
Счет
|
19.09.2014
|
Чемпионат
|
Тула
|
Арсенал
|
Мордовия
|
0:1
|
11.05.2015
|
Чемпионат
|
Саранск
|
Арсенал
|
Мордовия
|
0:1
|
29.08.2015
|
Чемпионат
|
Москва
|
Спартак
|
Анжи
|
1:2
|
28.10.2018
|
Чемпионат
|
Красноярск
|
Енисей
|
Локомотив
|
0:3
|
31.10.2018
|
Кубок
|
Москва
|
Енисей
|
Локомотив
|
1:4
|
28.04.20019
|
Чемпионат
|
Москва
|
Енисей
|
Локомотив
|
1:2