Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев потерпел шестое поражение от наставника "Локомотива" Юрия Семина в тренерской карьере.

Семин – один из пяти тренеров, которым 46-летний специалист уступал при каждой встрече. Четыре раза его обыграл Леонид Слуцкий, по два – Дмитрий Парфенов, Александр Тарханов и Сергей Томаров.

Тренеры, которым Дмитрий Аленичев проигрывал все матчи (минимум две встречи)

Тренер Клубы Матчи Голы Юрий Семин Мордовия, Анжи, Локомотив 6 3-13 Леонид Слуцкий ЦСКА 4 3-9 Сергей Томаров Уфа 2 2-5 Александр Тарханов Урал 2 1-3 Дмитрий Парфенов Урал 2 3-5

Любопытно, что Аленичев с тремя разными командами уступал трем командам Семина. С "Арсеналом" он проигрывал "Мордовии", со "Спартаком" – "Анжи", а с "Енисеем" – "Локомотиву". В воскресенье Аленичев впервые держал ничейный счет так долго (до 88-й минуты). Победный гол защитника "Анжи" Александра Жирова в ворота "Спартака" состоялся на 85-й минуте.

Тренерское противостояние Дмитрия Аленичева и Юрия Семина