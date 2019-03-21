Аленичев останется в "Енисее" до конца сезона

Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19.

Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года.

После 20 туров дебютант премьер-лиги занимает 16-е место, набрав 11 очков.

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