Коммерческим директором «Спартака» назначен Алексей Власов, информирует сайт клуба.

Он уже работал в клубе с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса. В частности, руководил работой со спонсорами и заключил ряд выгодных для красно-белых соглашений с крупными компаниями.

В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций. В том числе успешно руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи мирового первенства.