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Алексей Власов — новый коммерческий директор «Спартака»

09:26

Коммерческим директором «Спартака» назначен Алексей Власов, информирует сайт клуба.

Он уже работал в клубе с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса. В частности, руководил работой со спонсорами и заключил ряд выгодных для красно-белых соглашений с крупными компаниями.

В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций. В том числе успешно руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи мирового первенства.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-18-aleksey_vlasov__novyy_kommercheskiy_direktor_spartaka/

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