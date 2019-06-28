06:29 | Футбол — РПЛ

Алексей Сутормин: "Когда играл еще в первой лиге, был интерес у "Ростова"

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Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин в интервью "Известиям" рассказал об интересе к себе со стороны "Ростова"​. В ближайшее время игрок может перебраться в "Зенит".

 
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– Когда-то вы проходили просмотр в "Спартаке", но вас не взяли. Кроме этого были еще шансы попасть в команду РПЛ раньше, чем в 24 года?

– Когда я играл в первой лиге за "Волгарь", был интерес у "Ростова", еще когда его тренировал Курбан Бердыев, но до конкретики не дошло. После ухода Бердыева клуб на меня снова через агента выходил, но речь шла только о просмотре. Тогда мы с Юрием Фарзуновичем Газзаевым (в 2013–2017 годах главный тренер "Волгаря") поговорили, и он сказал, что лучше на просмотр не ехать. Я его послушал и считаю, что поступил правильно.

Почему Сутормин до сих пор не перешел в "Зенит"?

Дополнительная информация

https://iz.ru/893247/aleksei-fomin/v-razdevalke-mnogo-chego-byvaet

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