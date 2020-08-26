Алексей Ребко: «Сейчас уже «Зенит» будет сниматься с чемпионата»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко высказался по поводу спорного момента в матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Зенит». На 46-й минуте встречи арбитр Станислав Васильев не назначил пенальти в ворота бело-голубых, а видеоассистенты Михаил Вилков и Антон Кобзев, изучив видеозапись, его решение поддержали.

В эпизоде полузащитник «Динамо» Шарль Каборе в своей штрафной площади схватил Малкома правой рукой за правую руку, и зенитовец упал.

— Странное необъяснимое решение, — сказал Ребко в эфире «Матч премьер». — Думаю, сейчас уже «Зенит» будет сниматься с чемпионата.

В начале сезона владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил о намерении сняться с чемпионата из-за судейства, позднее снятием пригрозила «Уфа».