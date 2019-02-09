Алексей Еременко: "Увидел в "Ростове" прежнего Романа Еременко"

Бывший хавбек "Ростсельмаша" и главный тренер финского "СИК" Алексей Еременко поделился впечатлением о переходе его сына Романа из "Спартака" в "Ростов", сообщает официальный сайт желто-синих.

– Смотрел тот матч турнира в Катаре с "Локомотивом" (1:1, по пен. 3:4). В этот промежуток времени я увидел прежнего Рому. Его главные качества – это видение поля, передачи, а также способность выходить из под прессинга благодаря приемам, которые он изучил еще в раннем детстве. Ну и, конечно же, удар. Хороший удар – это у нас семейное (смеется). И об этих качествах я говорю не как отец, а как тренер, – цитирует Еременко пресс-служба "Ростова".

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