РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Алексей Березуцкий: «Разлука с родным клубом получилась недолгой»

14:15
Теги:

Алексей Березуцкий, который вместе с братом занял должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, заявил, что с радостью принял предложение вернуться в московский клуб.

— Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад, — цитирует Алексея Березуцкого официальный сайт ЦСКА. — Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом.

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/bratya-berezutskie-vernulis-v-strukturu-pfk-cska/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир