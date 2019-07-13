18:54 | Футбол — РПЛ

Александр Точилин - о матче со "Спартаком": "Надеюсь, не будет первый блин комом"

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Главный тренер "Сочи" Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России против "Спартака". Игра станет дебютной для южан в премьер-лиге.

- Надеюсь, не случится первый блин комом. Волнение есть, но это нормально, - сказал Точилин в эфире "Матч премьер". - Все-таки сразу играем со "Спартаком". Хороший соперник, хороший стадион. 

- Нет опасений, что в премьер-лигу выходила одна команда, а играть будет другая?

- Костяк мы оставили, сейчас добавились сильные футболисты, а дальше будет конкуренция только по спортивному принципу. 

Только игры покажут, нужны ли нам усиления или нет. Постараемся с максимумом пользы провести летнее трансферное окно.

Спартак - Сочи

 

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