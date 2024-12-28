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Сегодня, 17:10

T-killah — о Батракове: «Ему лучше пойти в условный «Наполи», чем в супергранд по типу «Реала» или «Ман Сити»

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Певец, шоумен Александр Тарасов «T-killah» в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову со стороны «Манчестер Сити».

«У нас уже были кейсы, когда игрок проявлял себя очень круто один сезон, а потом хватал звездную болезнь. Я думаю, что именно Батракова это не заденет. Он себя хорошо проявляет и ходят слухи, что самые топовые клубы мира смотрят за ним. Ему не стоит переходить в супергранд по типу «Реала» или «Манчестер Сити», а лучше пойти в условный «Наполи». Да, в «Сити» слава, большие деньги — это все очень круто. Но конкурировать там будет крайне сложно», — сказал Тарасов «СЭ».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дарик Агаларов

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Сити
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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