Александр Соболев: «Даже не мог представить, что когда-нибудь окажусь в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев, арендованный у «Крыльев Советов», рассказал о начале карьеры в «Томи».
— В тот момент хотел попасть либо в «Сибирь», либо в «Томь», — цитирует Соболева официальный сайт «Спартака». — В Томске ответили: «Ну приезжай, посмотрим». Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае! С сентября по декабрь просто тренировался, потом вернулся в команду после новогодних праздников, заболел и пролежал в больнице две недели. Когда поправился, позвонил тренеру, и выяснилось, что на меня уже не рассчитывают. Тогда я сам отправился на игру; путь из Барнаула на автобусе занял 8 часов. Потренировался с командой и в матче, который был на следующий день, сделал голевую. Так меня и взяли!
Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с «Томью», с футболом закончил бы.
— В «Томи» вы обратили на себя внимание, когда клуб сделал ставку на молодежь из-за финансовых проблем.
— Думаю, это можно назвать удачей. Хотя я и до этого привлекался к основной команде, дебютировал в матче с «Уфой» еще до «перестройки». А после перерыва в чемпионате из команды ушли все лидеры, и мы доигрывали сезон молодежью. Мне удалось хорошо показать себя и продлить контракт.
— Леонид Федун рассказал, что запомнил вас еще тогда.
— Приятно было это услышать. Я даже не мог себе представить, что когда-нибудь окажусь в «Спартаке».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-03-03-aleksandr_sobolev_kogda_pozvali_v_spartak_snachala_ne_poveril/