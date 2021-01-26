Александр Соболев чуть не потерял паспорт в пустыне в ОАЭ

Жена нападающего «Спартака» Александра Соболева Елена в своем Instagram сообщила, что футболист забыл свой паспорт в пустыне в ОАЭ.

Девушка рассказала, что они с мужем решили прогуляться по пустыне и покататься на багги. Однако поездка оказалась не такой, как они ожидали.

«Побывали в настоящеи? пустыне. Мы были бы не мы, если у нас ничего бы не случилось в дороге. По приезде в отель Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время 20:00 (уже темнота, а в пустыне — тем более). Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги. И тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали. История закончилась в 22:30, когда добрыи? человек сам поехал в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты и искал наш. Ура, время 23:00, и паспорт у него! Но это мелочи, у нас и не такое случалось за эти дни. В общем, мы были уставшие, но довольные», — написала Соболева.

Напомним в ОАЭ «Спартак» готовится к второй части сезона-2020/21 чемпионата России.