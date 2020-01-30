Александр Соболев: «Честь играть за такой клуб, как «Спартак»

Форвард Александр Соболев поделился впечатлениями от перехода в «Спартак». Первую часть сезона он провел за «Крылья Советов».

— Сам еще не до конца все осознаю, что это действительно со мной происходит, — сказал Соболев в интервью пресс-службе «Спартака». — Потому что «Спартак» один из самых великих клубов России, честь играть за такой клуб.

За какие качества полюбят спартаковские болельщики? Не знаю, какие у меня сильные качества, но надеюсь, что полюбят за мою игру. Буду биться в каждой встрече, каждую секунду играть на результат. И чтобы победы были в каждом матче.