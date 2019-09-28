Александр Соболев: «Черная полоса для «Крыльев» закончилась»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев после матча 11-го тура премьер-лиги против «Тамбова» (0:2) заявил, что черная полоса для самарцев окончена.

— Полоса невезения закончилась с «Ахматом», когда забили на последней минуте, — сказал Соболев в эфире канала «Матч Премьер». — Сами себе сегодня доказали, что все — черная полоса закончилась. Мы получили заслуженные 3 очка.

В перерыве при счете 0:0 я был уверен что забьем, не знаю почему, но был на 100 процентов уверен. В ходе матча я получил удар по ноге, но с ней сейчас все нормально.

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