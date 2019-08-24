Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о работе главного тренера Олега Кононова. По его мнению, красно-белые не демонстрируют тот футбол, который от него ждут болельщики.

— Каждый тренер строит команду по-своему. А строить футбольный клуб «Спартак» вдвойне тяжело, — цитирует «РИА Новости» Самедова. — Кононов видит будущее так, кто-то — по-другому. Это тяжелая ноша, посмотрим, к чему это все приведет.

— Команда наверняка слышала слова тренера о том, что через четыре месяца «Спартак» будет играть в футбол Бескова и Романцева. О чем тогда думали: это реальность или утопия?

— У него очень интересный тренировочный процесс. Помню, какой футбол был при нем у «Краснодара», даже когда ушел из «Спартака», думал, что здесь игра появится, но пока такого футбола нет. Даже сейчас «Спартак» добивается результата, но той игры, что была у «Краснодара» тогда, и близко нет. Надо признать, что исполнители в командах разные, и «Спартак» играет в другой футбол.

— «Краснодар» показывал яркий футбол и до прихода Кононова.

— При Муслине было по-другому. С Кононовым он стал использовать разрезающие передачи между линиями, короткий пас. Опять же, исполнители были другие. «Спартак» сейчас играет хорошо, но отрезками. Второй тайм с ЦСКА «красно-белые» провели очень достойно. Но это, опять же, не тот футбол...

— Что делать болельщикам, которые не дождались обещаний? С трибун и в интернете слышатся оскорбления в адрес тренера.

— Самое главное — результат. Если «Спартак» будет побеждать, бороться за чемпионство, то болельщики поменяют свое мнение, повернутся к нему лицом. Я же не сказал, что команда играет плохо. Я отметил, что, на мой взгляд, не будет такого футбола, который все ждут.