Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» высказал предположение, почему Роман Еременко не продолжил выступать за красно-белых.

— Роман Еременко, тоже два года оставался без футбола. Но в 33 стал лидером «Ростова». «Спартак» не взял его, а «Ростов» протянул руку.

— Не совсем так, «Спартак» его взял, а потом...

— А потом дал задний ход.

— Именно.

— Рискнули бы назвать Еременко самым ярким полузащитником осеннего этапа чемпионата?

— Одним из самых. Я с ним тренировался бок о бок. И понял: Рома — топовый футболист. Вот почему для меня до сих пор загадка, как «Спартак» мог его упустить. Не знаю, чье это было решение. Но оно принималось точно не по футбольным причинам.

— Это же было при Кононове?

— Да. Потерять такого мастера — самая большая глупость, как мне кажется. Мое мнение — на тот момент Роман был в «Спартаке» сильнейшим полузащитником. А в сегодняшнем «Спартаке» и вовсе был бы безоговорочным лидером.

— Баринова, с которым вы поиграли в «Локомотиве» можно считать одним из открытий чемпионата?

— Дима очень хороший футболист. Думаю, он будет только прогрессировать. Для этого все есть: бойцовский характер, отличные игровые качества.

— Его иногда сравнивают с Игорем Денисовым. Похожи?

— Есть такое. (Александр Львов)

Александр Самедов — о «Спартаке» и Тедеско, полезных качествах Зобнина и Бакаева, уходе Глушакова и Еременко, будущем Кокорина и Мамаева, возвращении Акинфеева в сборную и силе Черчесова