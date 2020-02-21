Александр Самедов назвал тех, кого считает лидерами «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» оценил возможности некоторых футболистов красно-белых.

— Кого вы назвали бы сегодняшними лидерами «Спартака»? — вопрос Самедову.

— Прежде всего, это Георгий Джикия. Не зря он капитан команды. Боец, с характером. Способен повести за собой остальных.

— Зобнин претендует на роль лидера или после тяжелой травмы сдал позиции?

— Рома довольно-таки спокойный в жизни и, скорее, рабочая лошадка, которая должна выполнять свою задачу. Ему не очень комфортно, когда на плечи ложится бремя лидера. Но Джикия и Зобнин, на мой взгляд, как раз и должны быть тем новым российским костяком команды, вокруг которого объединятся остальные. Вот этот новый «Спартак» они и должны повести за собой.

— Выходит, сегодняшний «Спартак» вам не безразличен?

— Не безразличен. Но я слукавлю, если скажу, что меня к нему тянет.

— Смотрите все матчи?

— Нет, не получается по времени. Но когда была возможность, ходил на «Спартак» — «Зенит». На большие матчи хожу с интересом.

— Сейчас очень хорошая пресса у Бакаева. Как оценили бы его уровень и перспективы?

— Хороший, яркий игрок. При этом ему нужно быть аккуратным в высказываниях, чтобы потом не припоминали каких-то слов.

— А что он такого криминального сказал?

— По-моему, после поражения от «Зенита» Зелимхан заявил, что «Спартак» играл лучше и окажется выше питерцев в таблице. Но сейчас «Зенит» идет на первом месте, а «Спартак» — на 10-м. Возможно, Бакаев так говорит в силу своей молодости. А так — это, конечно, игрок с большим потенциалом.

— Тедеско нередко использует и Бакаева, и Зобнина на разных позициях. Можете назвать оптимальное место этих футболистов на поле?

— Рома Зобнин — разрушитель, который обладает хорошим функционалом, выполняет большой объем.

— Опорник?

— Да, классический опорник. Но в современном футболе такой игрок должен уметь начинать атаки, разрезать защиту передачами.

— А как он вам в качестве бровочника?

— Неплохо, что Тедеско использует его на фланге. Рома дает нужный объем, успевает и сзади, и впереди. И если ему поработать над передачей, то значительно усилит «Спартак», да и сам станет более универсальным исполнителем. Что касается Бакаева, то, конечно, его лучше использовать ближе к атаке. (Александр Львов)

Александр Самедов — о «Спартаке» и Тедеско, полезных качествах Зобнина и Бакаева, уходе Глушакова и Еременко, будущем Кокорина и Мамаева, возвращении Акинфеева в сборную и силе Черчесова