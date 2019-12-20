Александр Самедов: «Начал заниматься агентской деятельностью»
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью «Известиям» признался, что начал заниматься агентской деятельностью. Также он отметил, что только учится новой профессии.
— Было много разговоров, что по окончании карьеры вы займетесь агентской деятельностью. Это к чему-то привело?
— Потихоньку приводит. Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку.
— С учетом вашего статуса вы можете предложить свои услуги топовым игрокам?
— Все постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.
— Тяжело это?
— Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми.
— К вам как к известному футболисту другие агенты как относятся?
— Мне все равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь — я знаю их, они меня. У каждого свой путь.
— В качестве игрока вы были достаточно открытым человеком. Агентская деятельность как-то повлияет на вашу медийность?
— Не то чтобы я стану прямо агентом. Да, мы строим агентство, пробуем этим заниматься. А что касается медийности, то у каждого своя ситуация и своя правда. Кто-то хочет быть в тени, а кто-то открыт. Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу сейчас сказать, буду я закрытым или открытым.
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