Александр Самедов: «Начал заниматься агентской деятельностью»

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью «Известиям» признался, что начал заниматься агентской деятельностью. Также он отметил, что только учится новой профессии.

— Было много разговоров, что по окончании карьеры вы займетесь агентской деятельностью. Это к чему-то привело?

— Потихоньку приводит. Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку.

— С учетом вашего статуса вы можете предложить свои услуги топовым игрокам?

— Все постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.

— Тяжело это?

— Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми.

— К вам как к известному футболисту другие агенты как относятся?

— Мне все равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь — я знаю их, они меня. У каждого свой путь.

— В качестве игрока вы были достаточно открытым человеком. Агентская деятельность как-то повлияет на вашу медийность?

— Не то чтобы я стану прямо агентом. Да, мы строим агентство, пробуем этим заниматься. А что касается медийности, то у каждого своя ситуация и своя правда. Кто-то хочет быть в тени, а кто-то открыт. Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу сейчас сказать, буду я закрытым или открытым.