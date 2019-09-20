Александр Пуцко: «Слежу не только за «Спартаком», а за всем чемпионатом России»

Защитник «Уфы» Александр Пуцко оценил готовность к матчу 10-го тура чемпионата России против «Спартака».

— Я думаю, что это будет принципиальная игра. Все-таки я воспитанник «Спартака», много времени там провел, — приоводит слова Пуцко официальный сайт «Уфы». — Встреча будет не рядовой, но 3 очка дают за победу над каждой командой, поэтому нужна победа, не важно, кто «Спартак» или кто-то другой.

— «Уфа» всегда неплохо играет против «Спартака», особенно дома, есть здесь какой-то секрет успеха?

— Конечно, дома стараемся играть более агрессивно, свои болельщики гонят вперед — здесь как-то уже все привычно, поле, стадион. На такие клубы понятное дело настрой повышенный, стараешься все равно психологически больше выкладываться в таких матчах. Плюс мы действуем в таких матчах больше вторым номером, а соперник больше атакует, позволяет нам играть в свой футбол, убегать в контратаки.

— Сейчас продолжаешь следить за «Спартаком», что бы отметил в игре этой команды? Кого бы?

— Слежу не только за «Спартаком», а за всем чемпионатом России. Зелимхан Бакаев сейчас очень неплохо играет, в атаке он явный лидер. Андре Шюррле пока по первым матчам мне непонятен, даже не ясно, на какой позиции он играет, хотя многие его хвалят. Новички команды, Тил и Ларссон, пока сыграли совсем мало, поэтому их оценивать сложно.

— У тебя есть объяснение, почему «Спартак» — самая обсуждаемая команда в России уже много лет?

— Тут все просто. Если в «Спартаке» происходит какое-то нерядовое событие, все его обсуждают, на телевидении, в прессе и тд. Любую интригу пытаются вынести и раскручивать, потому что «Спартак» — самая популярная команда в России, и за него болеют очень много болельщиков.

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