Александр Панов: «Всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», рассказал, как стал болеть за московский клуб.

— Можно сказать, что вы болеете за московский «Спартак» еще и потому, что там появляются свои воспитанники?

— Безусловно, этот фактор влияет, — цитирует Панова «Спорт день за днем». — Хотя в «Спартаке» тоже хватает иностранцев. Иностранный тренер. Сегодня я — фанат «Спартака». Езжу с командой на выезды. Но я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».

— Да?

— «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Болеть больше было не за кого. Надо проще ко всему этому относиться. Панов болеет за «Спартак». И пусть болеет. Я отдал «Зениту» все, что можно. Мы смогли выиграть только Кубок России, но для меня это был самый важный финал в жизни. Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником «Зенита», и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории «Зенита».