Александр Панов: «У «Спартака» сзади проходной двор»

Экс-форвард «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов в интервью «СЭ» рассказал об отставке Олега Кононова и новом тренере красно-белых.

— Качество игры в последнее время оставляло желать лучшего...

— Да я бы не сказал, что оно провальное. С тем же «Оренбургом» нанесли 8 ударов в створ, выдали 69 процентов владения мячом. Блин, казалось бы, что еще нужно?! Но у гостей три удара — два гола. Это уже ни в какие рамки не лезет.

— Вопросы к защите?

— Да! Прежде всего, нужно разобраться с обороной. Я не призываю «Спартак» играть в закрытый футбол. Но нельзя, чтобы сзади был проходной двор! Как можно пропускать такие голы?

— Кто-то считает, что игроки не бились за тренера...

— Не могу так утверждать. У ребят просматривалось желание побеждать. Но чего-то не хватало... Мотивации.

— Дело только в ней?

— Еще и в «физике». Функционально красно-белые выглядят очень слабо. Поэтому ничего не могут сделать... (Виталий Айрапетов)

Александр Панов: «У Карреры были Промес, Зе Луиш, Фернанду. У Кононова — игроки, не прошедшие сборы»