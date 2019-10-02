Александр Панов: «Понсе мне нравится, цепляется за мячи. Но где второй темп?»

Экс-форвард «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов в интервью «СЭ» рассказал об отставке Олега Кононова и новом тренере красно-белых.

— Но есть же Шюррле. Или немец сдулся?

— Уверен, что Шюррле может играть лучше. Ему просто не хватает «физики». Вот и все. Отсюда все беды, ошибки, брак в передачах. Надо зимой гонять ребят как следует.

— А стоило ли Цорну затевать такую глобальную перестройку состава? Ушли Зе Луиш, Фернанду, Луиз Адриану. Но нашлась ли им достойная замена в «Спартаке»? Может быть, дело еще и в селекции?

— Конечно, новички не заменили ушедших. Им до них как до Луны. Но вот, например, Понсе мне нравится.

— Понсе?

— Да. У парня виден потенциал, двигается, старается. Но он зависим от полузащиты — идет мало тонких пасов из глубины. Аргентинец очень грамотно цепляется за мячи, просто у атак нет второго темпа. Одному ему объективно сложно. Любой форвард при таком положении вещей сдуется быстро. (Виталий Айрапетов)

Александр Панов: «У Карреры были Промес, Зе Луиш, Фернанду. У Кононова — игроки, не прошедшие сборы»