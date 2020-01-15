Александр Новиков: «Сочи» не был готов к премьер-лиге»

Александр Новиков, отец главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова, в интервью «СЭ» рассказал о работе в «Динамо СПб».

- В «Динамо» вы вернулись после четырех с половиной лет в «Динамо СПб» и «Сочи». Как вспоминаете эти годы?

— С удовольствием. Нас с Александром Точилиным пригласили по динамовской линии, все-таки глава клуба — Борис Ротенберг. В Питере все развивалось шаг за шагом, вышли из ПФЛ в ФНЛ. К слову, Кирилл поработал со второй командой «Динамо СПб», которую заявили во вторую лигу. Набрал необстрелянную молодежь, которая никому была не нужна, всем объяснил, куда бежать и что делать на поле, приятно стало смотреть. Заняли десятое место, что с тем составом было сродни подвигу. Коллеги признавали сына лучшим тренером месяца.

Потом «Динамо СПб» переехало в Сочи, мы вышли в РПЛ. На мой взгляд, команда к этому шагу не была готова — слишком резко взяли в карьер. В итоге пять дней до начала чемпионата, а у нас тренируется 12 человек. Я такого раньше нигде не видел. Потом стали добавляться футболисты в разной степени готовности. А это премьер-лига, здесь недочетов не прощают. Возникли большие сложности. (Константин Алексеев)

Полное интервью Александра Новикова читайте здесь.