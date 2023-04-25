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Мостовой: «Писарскому нужно меньше говорить, а больше работать»

Мостовой высказался о Писарском
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском, который семь матчей подряд не забивает в РПЛ.

«Писарский давно не забивает, со стороны трудно назвать причину этого. Возможно, вознесли его высоко, и голова закружилась, к себе требования поубавил. Нужно меньше говорить, а больше работать и работать. Но у нападающих бывают серии, когда не забивают. Потенциал на следующий сезон? Не знаю, человек год назад появился вообще, ему всего 27 лет», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Писарский начал нынешний сезон в «Оренбурге», а в зимнее трансферное окно перебрался в «Крылья Советов». За самарскую команду форвард провел 12 матчей и отметился тремя голами. За «Оренбург» в текущем сезоне Писарский провел 19 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-pisarskomu-nuzhno-menshe-govorit-a-bolshe-rabotat-246104/
Александр Мостовой
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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