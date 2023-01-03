Александр Мостовой рассказал, почему в юности покинул ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, как тренировался в футбольной школе ЦСКА и почему в итоге не стал выступать за основную команду.

«Меня хотели оставить в ЦСКА, другое дело, что в 16 лет мы заканчивали школу. Кстати, последние два года именно мы с ЦСКА становились чемпионами Москвы. Но не было команды Высшей лиги — ЦСКА играл в Первой лиге, призывной возраст — 18 лет, а я на два года был младше. Меня нельзя было оставить. Нам надо было что-то думать, делать — и тогда я начал играть за сборную Москвы, сборную СССР. К тому моменту за мной начали охотиться», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

С 1986 по 1987 год Мостовой выступал в составе «Красной Пресни», после чего стал игроком «Спартака».