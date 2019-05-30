Александр Мирзоян: "Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мирзоян перед стыковыми матчами за место в премьер-лиге отметил, что хочет видеть в высшей лиге страны лучшие команды. Он надеется, что команды из ФНЛ не будут в следующем сезоне бороться за выживание.

– Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды, – цитируют "Известия" Мирзояна. – Надеюсь, клубы, сохранившие прописку в премьер-лиге или вышедшие в элиту из ФНЛ, в следующем сезоне не будут бороться за выживание. Хочется видеть достойные коллективы, которые будут стабильны и в игровом плане, и в финансовом.

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