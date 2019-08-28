Александр Медведев: «Зенит» вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.

— В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего, — отметил Медведев.

— Почему?

— Не нашли взаимопонимания.

— Здесь вопрос суммы?

— Не только. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены.

— То есть зимой к этим переговорам вы можете вернуться снова?

— Не исключено. (Дмитрий Зимин)

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