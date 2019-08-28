Александр Медведев: «Зенит» вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»
19:00
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.
— В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего, — отметил Медведев.
— Почему?
— Не нашли взаимопонимания.
— Здесь вопрос суммы?
— Не только. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены.
— То есть зимой к этим переговорам вы можете вернуться снова?
— Не исключено. (Дмитрий Зимин)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр