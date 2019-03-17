Александр Медведев: "Такой Жирков, конечно, нужен сборной"

Президент "Зенита" Александр Медведев отметил, что нынешнее состояние полузащитника Юрия Жиркова позволяет ему быть полезным для сборной России. Игрок был вызван в состав команды на матчи с Бельгией и Казахстаном.

- Не случайно Станислав Черчесовпринял решение его вызвать. У них был разговор после первого матча ["Зенита"] с "Вильярреалом" и, насколько я знаю, была договоренность, что если его физическое состояние будет на уровне клуба и сборной, то тогда Юрий в сборную поедет, - приводит ТАСС слова Медведева. - Очевидно, что его физическая и игровая форма соответствует требованиям "Зенита". Он прекрасно себя проявил в двух матчах после перерыва, и такой Жирков, конечно, нужен сборной.