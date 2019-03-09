14:37 | Футбол — РПЛ

Александр Медведев: "Своих игроков в "Зените" будет столько, что не хватит пальцев одной руки для их подсчета"

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Академия "Зенита" будет регулярно поставлять футболистов для основного состава, ситуация изменится, заявил журналистам президент клуба Александр Медведев.

В субботу Медведев посетил турнир "Кубок Дмитрия Бесова", в котором участвуют команды академий "Зенита" и голландского АЗ.

- То, что у нас есть сегодня - это хорошая платформа, чтобы выйти на новый уровень. Когда не единицы будут вливаться в нашу первую команду. Пальцев одной руки не будет хватать, чтобы подсчитать всех этих футболистов, - сказал Медведев. (Артем Рябовол)

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