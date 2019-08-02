Александр Медведев: "Способен ли Малком стать лицом клуба и Премьер-лиги? Это легко – если хорошо играть"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной переходу бразильского полузащитника Малкома в петербургский клуб из "Барселоны", рассказал о ходе переговоров.

– Рады объявить, что несколько минут назад было подписано соглашение между "Зенитом" и "Барселоной", – сказал Медведев, – а также личный контракт Малкома. Переговоры шли трудно, но профессионально. В короткое время удалось достичь результата. Бумажная работа закончилась, теперь будет работа на поле.

– Способен ли Малком стать лицом не только клуба, но и всей премьер-лиги?

– Лицом клуба и лиги стать легко – если хорошо играть. Еще лучше, если не одно лицо, а целая галерея. Команда усиливается точечно, костяк сохраняется. Перед командой стоят высокие задачи. (Егор Бычков)