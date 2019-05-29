Александр Медведев: "Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев​ прокомментировал решение упразднить должность президента в петербургском клубе.

– Считаю, что у нас в стране должен быть один президент, и он у нас есть, – цитирует Медведева ТАСС. – Неслучайно и в Башкортостане, и в Чечне теперь не президенты, а главы республик. Если вернуться в прежние времена, самой высокой должностью в Советском Союзе был директор, и никаких приставок к ней не было. Даже был фильм "Директор", снятый по биографии директора автомобильного завода Ивана Лихачева.

Громкие названия, не сопровождающиеся ни спортивными, ни финансовыми успехами, выглядят довольно смешно. Мы сказали об этом руководителям Российской премьер-лиги во время матча, на котором прошло награждение "Зенита". Думаю, не нужно ждать каких-то централизованных решений, клубы должны сами подумать о том, какое название адекватно для нашей культурной традиции. Главное, не гнаться за красивыми названиями должностей, привнесенными извне, а профессионально заниматься своей работой.

"Зенит" упразднил должность президента клуба