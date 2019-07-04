Александр Медведев: "Призыв "Бейся за "Зенит" на новой форме дойдет до сердца каждого игрока и болельщика"

Президент "Зенита" Александр Медведев на открытии нового официального магазина клуба на "Газпром Арене" и презентации игровой формы на сезон-2019/20 ответил на вопросы журналистов.

– Уже и Дзюба сказал, что фиолетовая форма нравилась игрокам, – отметил Медведев. – Но ее не будет. Поработаем еще над вариантом третьей формы, предложим что-нибудь интересное, что понравится всем.

Новая форма, с одной стороны, преемственная, а с другой – современная. Появился лозунг "Бейся за "Зенит" – думаю, этот небольшой по размеру призыв дойдет до сердца каждого игрока и болельщика.

Это наш третий магазин – после Невского и Пулково, – и это не киоск: это 400 квадратных метров, оснащенные современным оборудованием. Это наш шаг на пути создания мега-магазина, который тоже появится на стадионе. Пока стадион работает только во время матчей, то и магазин будет открыт в это время. Но мы стремимся к тому, чтобы каждый день на арене был днем события. (Егор Бычков)