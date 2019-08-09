Александр Медведев: "Итоги матчей между "Зенитом" и "Сочи" предопределены? Это полная глупость!"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью "Фонтанке" рассказал про взаимоотношения питерцев с клубом "Сочи", куда за последний месяц уже перешли семь футболистов.

– Ожидать ли еще переходов из "Зенита" в "Сочи" в ближайшее время?

– До закрытия трансферного окна осталось не так уж и много времени. Поэтому давайте не будем забегать вперед, посмотрим.

– Как вы относитесь к тому, что "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"?

– Дело в том, что наши бывшие игроки там не в аренде. Они ушли играть за футбольный клуб "Сочи". Если бы это был фарм-клуб, то должен быть соответствующий договор, как это, например, делается в хоккее. Из фарм-клуба игрок обязан подниматься в другой клуб по первому запросу во время действия трансферного окна. Поэтому данное сравнение некорректно и далеко от реальности.

– Недоброжелатели говорят, что теперь итоги встреч между командами предопределены.

– Это вообще полная глупость. По счастью, у нас в лиге договорных матчей нет и, надеюсь, никогда не будет. Потому что болельщик идет на футбол, чтобы увидеть бескомпромиссную борьбу. И, кстати, в Сочи во втором туре "Зениту" было очень непросто.