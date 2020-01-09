Александр Медведев: «Адвокат пока не выходил на нас по Кокорину»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможность аренды 28-летнего нападающего Александра Кокорина «Фейеноордом». Роттердамский клуб возглавляет бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

— Главный тренер роттердамской команды Дик Адвокат хорошо знаком с руководством нашего клуба, так что если бы он хотел обсудить вопрос аренды Кокорина, то сам вышел бы на нас, но этого пока не случилось, — сказал Медведев. — Наверное, информация об интересе к Александру появилась в СМИ от какой-то из заинтересованных сторон. В ходе зимнего трансферного окна не планируем ни покупать игроков, ни продавать их, ни отдавать в аренду, ни брать из нее, кроме случаев, когда мы обязаны это сделать. Я имею в виду Ригони.

— Учитывая политическую напряженность в районе Персидского залива, не будет ли перенесен первый сбор «Зенита», запланированный в Катаре с 13 по 25 января?

— Ситуация в этой стране и ОАЭ спокойная. Мы следим за развитием событий, но собираемся провести сбор по плану. (Евгений Белоусов)