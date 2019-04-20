Александр Максименко: "Поддерживаем Жиго, как можем. Он сильный, справится"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что, когда сел в запас, у него появилась дополнительная мотивация, чтобы тренерский штаб дал шанс.

– Что чувствами, когда сели на лавку в запас?

– Это была для меня дополнительная мотивация, чтобы работать еще больше, чтобы тренерский штаб дал мне шанс.

– Получается, сейчас опыт молодых ребятам уже передаете вы, пока Селихов и Ребров лечатся?

– Я пока еще ничего не могу им передать (смеется).

– Жиго вернулся и сразу такие непростые два матча. Как в команде его поддерживаете?

– Как можем. Он пропустил полгода и это нормальная ситуация. Он об этом не думает. Жиго сильный. Он справится. Это сто процентов. И мы ему поможем в этом.

– Завтра, скорее всего, в обороне будут играть Джикия и Жиго, потому что нет особых вариантов. На каком языке общаетесь с Жиго?

– На английском, на французском, на русском и на футбольном.

– Вы на французском языке что-то знаете?

– Oui ("Да", прим. "СЭ"). (Елена Григорьевская)