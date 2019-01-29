Александр Ломовицкий: "Вспомнил совет Глушакова и забил"

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий после матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (4:0) заявил, что забил гол, последовав совету хавбека Дениса Глушакова.

- Решил бить в ближний угол с подъема, - сказал Ломовицкий в эфире канала "Матч ТВ". - Глушаков перед игрой сказал, чтобы бил с носка, а не исполнял на технику. Мой гол не стал определяющим. Еще забили красивые голы. Мы были сильнее остальных по многим компонентам игры. Настроение теперь будет получше.

Напомним, "Спартак" выиграл данный турнир, также обыграв "Ростов" (2:1) и "Зенит" (3:0).

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