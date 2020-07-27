Александр Левин подал в отставку с поста председателя совета директоров «Урала»

Александр Левин покинул посты председателя совета директоров и вице-президента «Урала».

— Расставаться с любимым делом всегда грустно. Но чтобы это дело развивалось, порой надо уходить. Это я — о футболе, — написал Левин в Facebook. — Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон-2019/20, и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба.

«Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата Тинькофф — Российской премьер-лиги. В полуфинале Олимп — Кубка России «Урал» уступил «Химкам», после чего в отставку ушел главный тренер команды Дмитрий Парфенов.