Александр Кокорин: "Пока "Ахмат" - самый грубый соперник, с которым играл "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подчеркнул, что сине-бело-голубые в начале матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0) допускали ошибки, которые могли позволить сопернику открыть счет. При этом форвард отметил, что после первых 15 минут игры у грозненцев было мало шансов.

- У "Зенита" сегодня получилось все? - вопрос Кокорину.

- В первые минут 15 было тревожно - совершали ошибки, после которых у "Ахмата" могло что-то получиться. Но потом у них было мало шансов.

- "Ахмат" - самый грубый соперник из тех, с кем встречался "Зенит"?

- Пока да.

- Есть желание как-то по-новому праздновать голы?

- Пока даже не думал об этом.

- Вы здорово сыгрались с аргентинской четверкой. Почему?

- Тяжело сказать. Мы все - профессионалы и хорошие футболисты. Должны понимать друг друга. Если бы не понимали, было бы плохо. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"