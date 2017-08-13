Александр Кокорин: "Пока "Ахмат" - самый грубый соперник, с которым играл "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подчеркнул, что сине-бело-голубые в начале матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0) допускали ошибки, которые могли позволить сопернику открыть счет. При этом форвард отметил, что после первых 15 минут игры у грозненцев было мало шансов.
- У "Зенита" сегодня получилось все? - вопрос Кокорину.
- В первые минут 15 было тревожно - совершали ошибки, после которых у "Ахмата" могло что-то получиться. Но потом у них было мало шансов.
- "Ахмат" - самый грубый соперник из тех, с кем встречался "Зенит"?
- Пока да.
- Есть желание как-то по-новому праздновать голы?
- Пока даже не думал об этом.
- Вы здорово сыгрались с аргентинской четверкой. Почему?
- Тяжело сказать. Мы все - профессионалы и хорошие футболисты. Должны понимать друг друга. Если бы не понимали, было бы плохо. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
EnsiferumSP
disss, про "судья продажная казёл ты" все помнят. И, по справедливости, надо за это дело дисквалифицировать стадики в Грозном.
12:32 14 августа
морпех
Ну если не в этом сезоне,то самый грубый соперник,за почти всю историю всех чемпионатов всего мира - это(по определению)Урал!(матч,в котором судейство было признано объективным,Урал закончил ввосьмером!)
05:21 14 августа
disss
"Ахмат" - самый грубый по матюкаться на весь стадион в "матюгальник" типа " .. продажный скотина.."
23:58 13 августа