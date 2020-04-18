Александр Кокорин: «Очень хотел в лондонский «Арсенал», но меня не отпустили»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сказал, что ему неизвестно, проявлял ли к нему в прошлом интерес «Спартак».

Также форвард подтвердил, что был близок к аренде в лондонский «Арсенал», а позднее Андре Виллаш-Боаш приглашал его в «Марсель».

— Не знаю, может «Спартак» и хотел. Но никто не выходил на меня, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Самый знаменитый трансфер — это трансфер в «Арсенал». В аренду. Я очень хотел. Но меня не хотели отпускать, так как у меня заканчивался контракт. А я очень хотел. Можно сказать, вылетал уже.

Агент от Арсена Венгера это устраивал. Они хотели год на меня молодого посмотреть.

Виллаш-Боаш правда предлагал перейти в «Марсель». «Зенит» играл во Франции и тренерский штаб и руководство французского клуба виделись. Они сказали: «Если он не может у вас играть, то мы его заберем». Но я не мог вылететь.