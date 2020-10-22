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«Мы решили, что неприятности происходят, когда мы выпиваем». Кокорин — о дружбе с Мамаевым

11:40
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Instagram
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин — о своем общении с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

— Вам не кажется, что ваш тандем с Мамаевым вечно приводит к каким-то неприятностям? — вопрос Кокорину.

— Мы уже анализировали это и решили, что к неприятностям приводит не сам факт, когда мы вместе, а когда мы вместе и выпиваем, — сказал в интервью Peopletalk Кокорин. — Нам нельзя выпивать. Паша сейчас вообще перестал пить. Когда мы сейчас вместе встречаемся, то все нормально.

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