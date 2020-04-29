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Александр Кержаков: «Теперь «Спартак» и воробьи могут передохнуть, хотя по результатам «Спартака» — не особо»

22:22
Александр Кержаков. Фото Кристина Коровкина., "СЭ"
Александр Кержаков. Фото Кристина Коровкина., "СЭ"
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Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков провел прямой эфир с Андреем Аршавиным. Он поделился мыслями по поводу завершения карьеры.

«Помню ли я баннер «Теперь на «Петровском» воробьи могут летать спокойно»? Причем здесь «Петровский»? Меня провожали на «Крестовском», — сказал Кержаков. — Теперь и воробьи, и «Спартак» могут передохнуть. Хотя по результатам «Спартака» — вроде как не особо».

37-летний Александр Кержаков завершил карьеру в 2017-м году. В составе «Зенита» он трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок России, дважды — Суперкубок страны. С «Севильей» он выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

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