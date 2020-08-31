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Александр Кержаков назвал Кокорина лучшим российским нападающим

15:45
Георгий Джикия и Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия и Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер юношеской сборной России, лучший бомбардир в истории национальной команды Александр Кержаков считает, что форвард «Спартака» Александр Кокорин сейчас является лучшим нападающим России.

— Относительно Кокорина мое мнение не изменилось, — цитирует sport-weekend.com Кержакова. — По совокупности футбольных качеств Александр — номер один среди российских нападающих. Скорость, техника, игровое мышление — все при нем. Хотелось бы, чтобы он, наконец-то, реализовал свой потенциал.

— Если выбирать между Артемом Дзюбой и Александром Соболевым, кому бы отдали предпочтение?

— На данный момент — Дзюбе. В первую очередь, Артем превосходит своего спартаковского визави за счет опыта.

— Стоило выносить на всеобщее обсуждение конфликтную ситуацию, которую, как выяснилось, урегулировать было проще простого?

— Сложно судить, чем руководствовался Станислав Черчесов. За последнее время Станислав Саламович приучил нас к тому, что все шаги, предпринимаемые им, дают результат. Главный тренер сборной прекрасно осознавал, что он делает.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.com/home/chitajte-v-svezhem-nomere/54142-aleksandr-kerzhakov-cherchesov-priuchil-nas-k-tomu-chto-vse-ego-resheniya-prinosyat-rezul-tat

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