Александр Кержаков: «Динамо» должно быть выше в турнирной таблице»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что «Динамо» должно располагаться выше в турнирной таблице РПЛ.

— Я всегда с удовольствием приезжаю на базу «Динамо». Меня там очень тепло всегда встречали. Я играл за «Динамо» два сезона. У меня только самые приятные впечатления об этой команде. Там было супер.

Нынешнее «Динамо»? Состав по фамилиям должен быть намного выше в таблице. Фрагменты игры команды Новикова иногда впечатляют. Рад, как вписался Комличенко. Не видел раньше его игры. А сейчас видно, что он очень качественный. Скорость Нжи. Если бы он делился мячом, то контратаки могли бы завершаться лучше. У Новикова все впереди. «Динамо» под его руководством будет находиться на заслуженном месте.