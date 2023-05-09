Хаджи: «Не страшно, если «Спартак» не попадет в тройку лидеров РПЛ по итогам сезона»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал турнирное положение красно-белых в таблице РПЛ сезона-2022/23.

«У «Спартака» осталось еще четыре игры в чемпионате, это потенциальные 12 очков. К тому же будет принципиальная игра с ЦСКА. Обидно, что «Спартак» вылетел из тройки лидеров РПЛ — ничью с «Зенитом» команда точно заслужила. Думаю, не страшно, если «Спартак» не попадет в первую тройку по итогам сезона. Дело в отсутствии еврокубков — второе и третье места ничего не дают, кроме медалей. Но «Спартак» за призовое место еще поборется», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

«Спартак» после 26 туров с 49 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Вторую строчку занимает ЦСКА, который набрал 51 очко. На третьем месте находится «Ростов» с 50 очками.