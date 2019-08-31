Александр Григорян: «Я устал слышать, что соперники выше «Тамбова» классом»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Ахмата». По его словам, команда постарается доказать, что может обходиться в обороне без Седрика Гогуа. Ивуариец на днях перешел в ЦСКА.

— Мы много времени потратили, чтобы вернуть Гогуа в футбол, — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». — Он стал одной из ключевых фигур в обороне. Но наша задача — доказать, что незаменимых нет. Я устал слышать, что команды выше нас классом, устал слышать, что все определяет уровень и мастерство игроков. Я хочу, чтобы мы доказали, что главное в футболе — самоотверженность и тактика.

Трансляция матча «Ахмат» — «Тамбов»