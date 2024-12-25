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Горшков: «Трансфер Глушенкова в «Зенит» в полной мере оправдывает себя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что подписание сине-бело-голубыми нападающего Максима Глушенкова оправдывает себя.

«Глушенков очень ярко начал в «Зените». Он быстро получил признание болельщиков и партнеров по команде. Но, к сожалению, продолжать в том же духе Максиму помешали травмы. Однако, несмотря на смазанную концовку календарного года, трансфер Глушенкова в «Зенит» в полной мере оправдывает себя. За первую часть сезона он показал, что это был удачный переход. Важно, чтобы Максим и дальше продолжал в таком же ключе. Потому что иногда случается, когда сначала футболисты здорово себя показывают на новом месте, но потом происходит какое-то успокоение и ухудшение игры. Поэтому Глушенкову хотелось бы пожелать таких же выступлений, как в начале этого сезона», — цитирует Leglabet Горшкова.

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива». В сезоне-2024/25 он сыграл14 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet
Александр Горшков (футбол)
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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