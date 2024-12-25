Горшков: «Трансфер Глушенкова в «Зенит» в полной мере оправдывает себя»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что подписание сине-бело-голубыми нападающего Максима Глушенкова оправдывает себя.

«Глушенков очень ярко начал в «Зените». Он быстро получил признание болельщиков и партнеров по команде. Но, к сожалению, продолжать в том же духе Максиму помешали травмы. Однако, несмотря на смазанную концовку календарного года, трансфер Глушенкова в «Зенит» в полной мере оправдывает себя. За первую часть сезона он показал, что это был удачный переход. Важно, чтобы Максим и дальше продолжал в таком же ключе. Потому что иногда случается, когда сначала футболисты здорово себя показывают на новом месте, но потом происходит какое-то успокоение и ухудшение игры. Поэтому Глушенкову хотелось бы пожелать таких же выступлений, как в начале этого сезона», — цитирует Leglabet Горшкова.

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива». В сезоне-2024/25 он сыграл14 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.